La nova zona d’esplai caní està situada en una parcel·la de 400m2 en el Polígon Bobalar

També s’ha adquirit mobiliari per a millorar les actuals zones d’esplai caní

L’Ajuntament de Massamagrell està a punt de finalitzar la construcció del seu primer parc “agility” per a mascotes en el Polígon Bobalar, habilitat en una parcel·la d’aproximadament 400 metres quadrats.

La nova zona “agility” on s’està executant l’actuació, compta amb una inversió de 14.520 euros procedents de l’Ajuntament de Massamagrell i d’una subvenció de l’IVACE, l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

El nou espai d’esplai caní estarà finalitzat a la fi d’aquesta setmana a la disposició de la ciutadania per al gaudi i benestar dels seus gossos. L’actuació consisteix en la col·locació d’un tancament de malla reforçada en la parcel·la, una porta d’accés, bancs, papereres i diversos elements de joc per a les mascotes.

“S’està treballant perquè les mascotes tinguen zones adequades per a gaudir i socialitzar amb unes altres, per això sol·licitem la col·laboració dels propietaris i propietàries per a mantindre aquests espais en bones condicions”, explica l’alcalde Paco Gómez.

“Es tracta que les mascotes gaudisquen al costat dels seus amos i les propietàries, que tampoc han d’oblidar d’estar atents als seus gossos i complir la normativa de convivència”, comenta la regidora de parcs i jardins, Nina Sepúlveda.

Pròximament, la resta de zones d’esplai caní del municipi també es veuran millorades amb la col·locació d’elements de joc adquirits dels fons propis del romanent de tresoreria del consistori d’aquest 2022.