La música i les diferents veus han arribat fins a tots els racons del Palau del Temple.

30 persones, d’entre 55 y 92 anys, han participat en un emotiu concert de nadal ple de sentiments.

I es que ‘les veus de la memòria’ està integrat per malalts d’Alzheimer. El silenci del treball, del dia a dia i de la quotidianitat ha donat pas a les nadalenques perquè amb elles i amb la música…

Este cor ha sigut creat per L’associació de familiars de malalts d’alzheimer de València i després de la pandèmia, per primera vegada ha oferit un concert fora de les seues instal·lacions

I es que 3.000 persones formen part d’esta entitat, que es dedica a treballar i a millorar la qualitat de vida dels afectats per la malaltia del Alzheimer. La delegada del Govern, Pilar Bernabé, també ha estat present en el concert, on ha recalcat la importància de la investigació com a element clau per abordar-la

En València, l’Alzheimer afecta a 15,000 persones, en la Comunitat Valenciana a 50.000 i en espanya a 800.000