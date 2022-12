Les intervencions contemplen la millora del paviment, la senyalització viària completa i la creació d’un carril bici

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell ha iniciat ja les obres de millora i modernització de la seua àrea industrial amb les quals millorarà el paviment existent, afavorirà el pas entre les voreres a banda i banda de la carretera i crearà un carril bici en l’Avinguda de l’Horta que unirà l’Anell Verd amb altres poblacions.



El cost total del projecte, que executarà l’empresa adjudicatària Grup Plaza 2006, S.L., ascendeix a 144.096,16 euros, dels quals 142.095,24 han sigut finançats gràcies a una subvenció rebuda per part de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i la resta seran sufragats amb fons propis de l’Ajuntament.



En concret, des d’ahir dilluns s’estan duent a terme treballs de fresat del paviment en l’avinguda de l’Horta, per a continuació procedir a la imprimació i posterior asfaltat de la zona.



Aquesta actuació, segons ha indicat el Consistori, era una de les més necessàries, ja que l’estat del paviment actual és molt deficient a causa de la gran quantitat de vehicles que transiten diàriament per aquesta via.



Una vegada finalitzats aquests primers treballs, es realitzarà una reconstrucció de les voreres i dos passos per als vianants sobre elevats.



D’altra banda, es crearà un carril bici de doble direcció que connectarà l’Anell Verd de la zona amb altres poblacions, permetent així el desplaçament pel polígon.



Finalment, està previst procedir a la pintura dels passos per als vianants i la senyalització completa del polígon, que inclourà tant senyals verticals com horitzontals i també complementària, com són els separadors del carril bici.

Aquest treball, que té l’objectiu de prevenir accidents, comptarà amb l’assessorament de la Policia Local.



El regidor d’Urbanisme, Jesús Raga, ha manifestat: “gràcies a la línia d’ajudes per a projectes de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en Polígons de l’IVACE, podem invertir i millorar la nostra àrea industrial”.