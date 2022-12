Un total de 43 projectes empresarials de zones rurals han participat en alguna de les tres edicions que s’han desenvolupat durant este any

La iniciativa impulsada per l’àrea de Desenvolupament Rural ha permés als participants madurar la seua idea de negoci mitjançant sessions de formació especialitzada i tutories individuals i col·lectives

La tercera edició de 2022 del programa Emprendeaventura Rural, impulsat per la Diputació de València, ha arribat a la seua fi amb una sessió de networking entre els projectes participants, que ha comptat amb la participació del diputat de Desenvolupament Rural i Polítiques contra la Despoblació Ramiro Rivera, al costat de Ramón Ferrandis, director general del Centre Europeu d’Empreses Innovadores (CEEI) de València.

Esta iniciativa, finançada per la Diputació de València dins de la seua política de suport al territori rural i de lluita contra la despoblació, i desenvolupada a través del CEEI València, ha permés als emprenedors rurals participants madurar la seua idea de negoci mitjançant 12 sessions en línia de formació especialitzada, combinada amb sessions de tutoria individual i col·lectiva.

En esta tercera edició de 2022, un total de deu emprenedors de diversos municipis d’interior com Albaida, Tuéjar, Càrcer, Siete Aguas, La Pobla Llarga o Albalat dels Tarongers, han realitzat el programa entre octubre i desembre, presentant projectes relatius a cosmètica natural, coaching, turisme actiu, experiències turístiques o complements per a la personalització de mobiliari.

El diputat Ramiro Rivera ha destacat “el paper fonamental de l’emprenedoria per a la fixació de població en territoris rurals, així com per a generar iniciatives que puguen atraure visitants, i al mateix temps mantindre serveis per a les persones que residixen a l’interior de la província”. Es tanca així un any en què han participat un total de 43 projectes empresarials de zones rurals repartits entre les tres edicions de 2022.

La Diputació de València, a través de la seua delegació de Desenvolupament Rural i Polítiques contra la Despoblació, dona suport a les iniciatives emprenedores en territori rural mitjançant este programa, que també ha comptat amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local (GAL) de la província (Túria-Calderona, Rurable, Som Rurals, Caroig-Xúquer i el grup pesquer GALP-Gandia-Albufera),

A esta acció cal afegir el finançament, per part de la corporació provincial, d’un servei d’acompanyament de projectes emprenedors mitjançant el programa de Mentoring Rural, que impartix igualment el CEEI València.