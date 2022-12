L’entitat comarcal ha posat a la disposició dels ajuntaments de la comarca aquesta formació, per als seus tècnics amb l’objectiu de facilitar l’arribada dels fons de recuperació a la comarca.

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha posat a la disposició dels ajuntaments de la comarca una formació dirigida a personal tècnic municipal enfocada a la sol·licitud i tramitació dels fons Next Generation.

La formació que va tindre lloc a l’ajuntament de Quart de Poblet estava dirigida a personal tècnic dels ajuntaments de la comarca, tant als responsables de projectes europeus com al personal d’altres departaments municipals susceptibles de poder presentar projectes finançables.



L’objectiu del curs, impartit per Juan Viesca, director de la consultora especialista en fons europeus Finnova, ha sigut el de solucionar dubtes sobre les noves convocatòries i sobretot preparar al personal tècnic en la tramitació de les sol·licituds.



“Moltes vegades l’arribada de finançament per als nostres projectes s’embossa pel desconeixement de com presentar la documentació necessària, en el tràmit, per això hem plantejat aquesta formació per a resoldre dubtes, aclarir conceptes i que tots els ajuntaments puguen plantejar les seues propostes”, va explicar durant la formació Bartolomé Nofuentes, president de la comissió d’Assumptes Europeus de la Mancomunitat de l’Horta Sud.



No és la primera formació en aquest sentit que l’entitat comarcal posa a la disposició dels ajuntaments. L’any passat, la Mancomunitat de l’Horta Sud va organitzar un curs de tres sessions amb l’objectiu que els ajuntaments de la comarca conegueren els principals programes europeus que financen projectes locals, maneig de les fonts d’informació vinculades als fons europeus i manera de buscar socis per al desenvolupament de projectes.



Aquest mateix any conjuntament amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies es va organitzar també una jornada sobre fons europeus aplicats al comerç. En l’esdeveniment van participar representants de diferents administracions com la Diputació d’Alacant, els ajuntaments de Torrent o Benidorm o la pròpia Mancomunitat que van exposar els seus projectes i es va animar a les diferents entitats locals a presentar els seus propis projectes.