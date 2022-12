Mobilitat Sostenible inicia en Campanar les obres del carril bici de la marginal esquerra

El servici de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València ha iniciat les obres del carril bici de la marginal esquerra de l’antic llit del riu Túria des de l’avinguda dels Tamarindes fins al pont dels Arts.



Es tracta d’un nou vial ciclista bidireccional de 1.625 metres de longitud que recorrerà segregat en calçada la via de servici de Manuel de Falla, Tirso de Molina i Menéndez Pidal, en el districte de Campanar.

Connectant amb els carrils bici de pont de Campanar, Pius XII, pont d’Ademús, Pare Ferrís, pont dels Arts i la resta de carril bici de la marginal esquerra des de Mauro Guillén.

L’execució d’este carril bici suposarà, d’altra banda, guanyar espai per als vianants en baixar a calçada la connexió ciclista que hi ha sobre la illeta de l’encreuament de Manuel de Falla amb l’avinguda Mestre Rodrigo i l’ampliació de la plataforma de l’EMT en Tirso de Molina amb Pius XII.

Al seu torn, com tots els carrils bici, comportarà també beneficis per la reducció de la contaminació acústica que suporten veïns, veïnes i transeünts de la via contigua al carril en allunyar la font del soroll que suposa el trànsit motoritzat.

Les obres han sigut adjudicades a l’empresa Geocivil per un pressupost de 408.411,23 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de tres mesos.

L’Ajuntament només es fa càrrec del 10% del cost de les obres, atés que el treball del servici de Mobilitat Sostenible ha permés que es compte amb una subvenció del 90% del pressupost base inicial (IVA exclòs) per part dels Fons Next Generation de la Unió Europea.