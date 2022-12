Museros anuncia la seua programació d’activitats per a Nadal

Immersos ja en el Nadal, i com és habitual en aquestes dates, l’Ajuntament de Museros ha llançat algunes activitats perquè totes les famílies del municipi puguen gaudir d’aquestes dates tan assenyalades.

El primer de tot ha sigut el concurs d’aparadors nadalencs, on els comerços de la localitat han pogut decorar els seus taulells i aparadors per a competir entre ells per ser el més bonic de tots.

També en el concurs de balcons i finestres nadalenques ha permés a tota la població, decorar amb adorns i llums les seues cases i optar a un dels premis si resulten ser els guanyadors d’aquesta tercera edició. Per a això caldrà esperar que la resta de la ciutadania vote fins al 27 de desembre pel seu balcó o finestra favorita a través d’un “m’agrada” en Facebook.

La regidora de Joventut, Némesis Cardona, ha assenyalat “la importància de mantindre aquestes tradicions durant tots els anys”, i ha avançat que “també la joventut entre 12 i 30 anys comptarà amb una programació específica en el Espai Jove”.

Aquesta programació juvenil se centrarà l’última setmana de desembre i la primera de gener, i es basarà en tallers de diferents temes: mans de colors, “collages”, art, marcapáginas, xapes, arbres naturals, tornejos de jocs de taula i regals.

Un altre dels actes programats és el sopar de Nit de cap d’any, una activitat organitzada per l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Museros, juntament amb la Regidoria de Majors i la Regidoria de Festes, per al dissabte 31 de desembre, a les 21.30 h, en la Llar del Jubilat, a la qual només estan convidades a participar les persones associades a l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Museros.

També en aquest sentit, el dimarts 3 de gener, es duran a terme dos esdeveniments a la Casa de la Cultura. El primer, es realitzarà a les 17.00 h, i consistirà en una visita del carter real dels Reis Mags. Posteriorment, a les 18.30 h, se celebrarà el Musical Infantil “Els superherois salven el planeta”.

Per a aquesta funció, serà necessari assistir amb entrada, la qual, es pot sol·licitar de manera en línia des del dia 13 de desembre en agendamuseros.com i, de manera presencial, a la Casa de la Cultura de dilluns a dijous, en l’horari de 10.00 h a 13.30 h i de 17.30 h a 20.30 h.

El dia 5 de gener, es produirà la tradicional Cavalcada dels Reis Mags des de les 18.00 h, la qual recorrerà gran part del municipi. En acabar el recorregut es realitzarà l’Adoració al Xiquet Jesús a l’església parroquial i, en finalitzar aquest esdeveniment, hi haurà una recepció oficial dels Reis Mags a l’Ajuntament, on els més xicotets rebran un regal per part de les seues majestats.

L’alcaldessa Cristina Civera ha volgut ressaltar que: “Per a l’equip de govern és essencial comptar amb activitats de Nadal per a potenciar la il·lusió dels més xicotets i xicotetes i les seues famílies”.