El nou centre municipal de servicis socials (CMSS) del barri del Cabanyal, al carrer de la Reina número 117, ha obert hui les portes. Des d’este dimarts desenvolupa “una atenció integral de gestió d’ajudes socials de caràcter molt divers a la població dels barris del Cabanyal-el Canyamelar i el Grau”, al districte dels Poblats Marítims, tal com ha indicat la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, durant la visita que ha fet a l’equipament.

Lozano ha recorregut la instal·lació amb representants de les entitats socials i veïnals del barri, que n’han estat convidades al primer dia d’activitat. “Este recurs ve a reforçar tot el desplegament de servicis que en els últims anys hem creat al barri per enfortir l’atenció social comunitària”, ha indicat l’edil. “Ara es tracta d’estendre tota una tasca d’intervenció comunitària de la mà de les entitats, de manera col·laborativa, per fer arribar totes les polítiques socials, perquè pensem que és la manera més eficaç i efectiva d’arribar a les famílies i millorar les seues vides”.

Per tal de dur a terme el treball de caràcter interdisciplinari de l’actual xarxa de centres d’atenció primària dependents de l’Ajuntament de València, l’equip tècnic del CMSS del Cabanyal està format per un lloc de direcció, huit tècnics de treball social, tres educadors socials, un integrador social, un psicòleg, dos auxiliars administratius i dos subalterns, el que fa un total de 18 professionals.

“Este nou CMSS permetrà alliberar la càrrega de treball dels centres municipals de Natzaret, Trafalgar i Malva-rosa”, ha assenyalat Lozano. “València tenia una manca de centres socials molt acusada i per això l’anterior mandat vam obrir un nou centre a la Saïdia i, durant els pròxims anys, volem obrir dos més. a banda d’este del Cabanyal, concretament a Benicalap i a Russafa”, ha manifestat la l’edil.

Les instal·lacions

L’equipament social es troba en un immoble en cantonada que dona a tres carrers pels quals té accés. L’edificació total és de 400 metres quadrats, en dos altures, sobre una planta rectangular. En la planta baixa hi ha una zona d’accés amb sala d’espera, banys per a dos sexes i adaptat, quatre despatxos individuals, pati descobert i despatx amb capacitat per a huit llocs de treball. En la primera planta se situen les oficines de direcció.

Segons ha explicat la regidora Isabel Lozano, les instal·lacions són el resultat d’una reforma integral, ja que s’ha demolit completament tota l’estructura i distribució interior de l’edifici, i s’han mantingut les tres façanes, que estan protegides patrimonialment. També s’han redistribuït les dos plantes per a adaptar-les a la normativa vigent i, al seu torn, optimitzar l’espai assistencial en el centre. La totalitat de l’edifici és accessible. El pressupost de la intervenció ha sigut de 605.658,24 euros.