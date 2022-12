Un Nadal màgic a Quart de Poblet

La Fireta de Nadal, el 26 i el 27 de desembre, i la Cavalcada de Reis, entre les cites més esperades

Musicals, nadales solidàries, la carrera de Sant Silvestre o campus infantils per a conciliar la vida familiar i laboral, entre les activitats programades

El Nadal ja es gaudeix a Quart de Poblet de forma molt intensa.

Ja amb l’enllumenat nadalenc encés que vida als carrers i als comerços de la localitat, l’Ajuntament, en col·laboració amb les entitats, ha preparat moltíssimes dirigides a tota la família per a gaudir d’aquestes festes.

Un dels esdeveniments més esperats és, sens dubte, la Fireta de Nadal, que se celebrarà els dies 26 i 27 de desembre, en la pista esportiva al costat de l’estació de metro i la Biblioteca Municipal Enric Valor.

Les portes s’obriran a les 10.30 del matí i hi haurà una infinitat d’activitats gratuïtes fins a les 14.30 hores. Les àrees municipals i les entitats culturals, esportives, juvenils, musicals o socials ja ho tenen tot a punt per a la celebració d’aquesta cita ineludible, que comptarà amb actuacions, animacions, regals, inflables i diferents tallers que faran que els i les més xicotetes de la casa gaudisquen al màxim en aquests dies tan especials en els quals són els autèntics protagonistes.

I la cita inigualable és la Gran Cavalcada de Reis. Ses Majestats d’Orient repartiran de nou il·lusió i màgia pels carrers del municipi amb la seua espectacular desfilada que començarà a les 18.15 el 5 de gener. Els xiquets i les xiquetes de la localitat podran veure de prop als Reis Mags i, els més ressagats, podran entregares les seues cartes.

I hi ha tradicions que no poden faltar. La Escola Coral Veu Ajuntes realitzarà el dissabte 24 la Ronda de Nadalenques pels carrers de Quart de Poblet i per algunes cases de monitors de la Escola Coral. Entre les 17.00 i les 17.30 visitaran l’Ajuntament i cantaran nadales al costat de l’arbre de Nadal.

Cultura nadalenca

L’Auditori Vaig moldre de Vila, que ha anat acollint els diversos concerts especials per Nadal, també albergarà quatre importants cites. L’alumnat del Taller de teatre del municipi ha preparat un especial cabaret nadalenc. La cita serà el dimarts 20, a les 19.30 hores.

Per part seua, amb motiu del seu desé aniversari, el Club de Gimnàstica Rítmica Quart de Poblet oferirà el musical “La història del nostre club”.

L’alt nivell de les i els gimnastes del municipi asseguren un espectacle que serà difícil oblidar i que es podrà gaudir en alguna de les dues sessions programades el dijous 22. La primera serà a les 18.00 i la segona a les 20.00 hores, de manera completament gratuïta.

A més, per al divendres 23, l’àrea de Cultura ha programat la representació del teatre musical “Mulán, honor, valor i lleialtat”, de La Companyia de Row. Hi haurà dos passes, a les 17.00 i a les 19.00 hores. Es poden comprar les entrades en el següent enllaç.

Finalment, l’Agrupació Musical l’Amistat oferirà el seu tradicional concert de Reis, el 3 de gener, a les 19.00 hores.

Les nadales no podien faltar en el programa d’actes i, en aquesta ocasió, el Orfeó Veus Ajuntes i l’Orquestra de L’Amistat han organitzat “Nadalesolidàries”, a benefici d’Amics del Carrer, el dilluns 26 de desembre, a les 20.30 hores, a l’església Puríssima Concepció.

L’esport no pot faltar

La primera edició de la carrera Sant Silvestre va ser un autèntic èxit i, en aquesta segona edició, la participació encara va ser major. La carrera més divertida i nadalenca dona el tret es va celebrar el dissabte 17 amb participants de totes les edats i localitats.

Però per a qui s’haja quedat amb ganes de fer més esport, l’Ajuntament ha organitzat una Masterclass gratuïta el dimarts 20 de desembre. A les 19.00 arrancarà amb Street dance, a les 19.30 hi haurà Aerogap, a les 20.00 Zumba i a les 20.30 Kangoo Jumps.

Per als més majors…

L’Ajuntament ha preparat activitats per a totes les edats. L’àrea de Persones Majors ha organitzat un calendari intens per a aquestes dates que inclou el tradicional berenar nadalenc, concerts de la Coral Rondó en la Residència L’Empara i en el Centre de Tipologia Mixta.

Per part seua, la Residència de Persones Majors i Centre de Dia també compta amb la seua programació especial perquè els usuaris gaudisquen al màxim de les festes.

La Nit de Nadal la celebraran amb un sopar especial que serà amenitzada amb les tradicionals nadales, a la qual seguirà el tradicional menjar del Dia de Nadal i el Sopar de Cap d’any. A més, també s’ha programat visites a la Fireta i al Betlem de València, o un concert de Músics per la Salut.

Un clàssic al qual no es pot faltar i la diversió està assegurada és el Sopar de Nit de cap d’any en el Centre de Convivència San Onofre. El Duo València s’encarregarà de posar la música a l’última nit de l’any.

D’altra banda, per als nascuts i les nascudes entre 2011 i 2019 s’ha dissenyat la iniciativa “Quart concilia”, que es realitzarà del 26 al 30 de novembre i de 2 al 5 de gener i que consta d’activitats d’oci i temps lliure, en el col·legi María Moliner, i d’un campus esportiu, en el col·legi La Constitució.

D’aquesta manera, s’ajuda als pares i mares que treballen aqueixes setmanes i que no puguen ocupar-se dels seus fills i filles.

El Barri del Crist també ha preparat multitud d’activitats, com el brindis nadalenc en el Centre Sociocultural del Barri Sant Jerònim amb actuació del Cor Rociero Verge de la Llum.