Alzira repara el sostre del Palau de Casassús

Alzira continua recuperant el Palau de Casassús.

Aquest emblemàtic edifici de la Vila que està declarat Bé de Rellevància Local, i el seu escut com Bé D’Interès Cultural, continua essent rehabilitat per recuperar la seua importància i la seua conservació com patrimoni històric d’Alzira.

En aquesta ocasió, el sostre ha sigut la part on s’ha efectuat l’última actuació

El regidor d’Obres Públiques de l’Ajuntament alzireny, Fernando Pascual, explica que aquest projecte ha sigut possible gràcies a la col·laboració d’altres regidories del consistori.

Segons el regidor, les actuacions que van fent-se en aquest emblemàtic edifici es fan paulatinament.

Aquesta fase d’intervenció compta amb un pressupost de 100.000 euros que ha permès la recuperació dels sostres del palau.

Fernando Pascual, així mateix, indica que aquest podria ser l’edificació més antiga existent en la capital de la ribera alta.

Pascual assegura que el consistori continuarà efectuant inversions per tal que el Palau de Casassús. siga recuperat i recupere el seu esplendor.

La rehabilitació del Palau de Casassús permetrà la seua conservació per tal que les noves generacions coneguen la història de la ciutat.