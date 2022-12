Compromís aconsegueix al Senat un pas inferior a les vies a Vila-real, rodalia fins a Camporrobles i liquidar el deute dels afectats per la pantanada

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha explicat hui l’acord amb el Govern per al vot favorable dels PGE 2023

A canvi del vot favorable de Compromís a aquests comptes, el Govern s’ha compromès a tres acords:

Adif es compromet a iniciar els tràmits del projecte per al pas inferior a les vies en l’estació de Vila-real .

. El Govern es compromet a negociar el pagament per part de l’administració pública dels 47 préstecs pendents que reclama l’ICO als afectats pel trencament de la presa de Tous

l’extensió de Rodalia a Camporrobles.

Compromís demanarà ara que es tinga celeritat en complir aquests acords.

“Teníem 440 esmenes, per al País Valencià i altres territoris. Òbviament no ens sembla suficient, però era això o res.

És la primera vegada que el Govern accedeix a negociar amb nosaltres vots al Senat.

Aquests compromisos no modifiquen els PGE, però el Govern s’ha compromès a complir-los, per la qual cosa estarem pendents per a exigir el compliment del pacte”,

Mulet ha felicitat igualment el diputat Joan Baldoví per la seua labor d’intermediació amb el Ministeri d’Hisenda per a fer possible aquest acord.

“Qui ix guanyant és el nostre territori. És una llàstima que el Govern només atenga aquestes peticions a canvi del nostre vot.

Si tinguérem més diputats i més senadors, podríem traure molt més per al nostre territori que continua estant maltractat en el finançament, però així i tot, hem sigut els qui més hem aconseguit”.