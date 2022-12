Els socialistes de Benifaió inauguren nova seu i proclamen a Marta Ortiz com a candidata a l’ alcaldia de Benifaió per a les eleccions de maig de 2023

Dissabte passat els socialistes de Benifaió vam inaugurar la nova seu, la casa del poble, en un acte obert on es van reunir militants socialistes de Benifaió, simpatitzants, veïns i veïnes, companys i companyes de la comarca i dels nostres pobles veïns Almussafes i Sollana.

L’acte va ser obert pel secretari general Xavier Martínez, que agraïa a tots la seua presència, així com tot l’esforç de la militància de Benifaió per aquesta aposta de canvi i de progrés, per tant de futur, dels socialistes de Benifaió.

En la inauguració també va intervindre el secretari general comarcal, Carles Arques, que va mostrar el suport de la comarca i del municipalisme.

Una vegada inaugurada la seu, el Secretari General Local, Xavier Martínez, va proclamar a Marta Ortiz Martínez, Actual Alcaldessa de Benifaió, com a candidata i per tant, cap de llista per a les pròximes eleccions locals que se celebraran al maig de 2023.

L’acte va concloure amb la intervenció de la Candidata, la que va agrair a tots la seua confiança, mostrant el seu orgull per aquesta nova oportunitat i valorant el treball i esforç que es realitza per part de tot l’equip de govern cada dia per a treballar per Benifaió, per a continuar transformant Benifaió, amb els principis i valors socialistes.