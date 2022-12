Normalització, modernització i reorganització. Eixos han sigut els processos pels que ha passat la policia local de València. Avui s’ha presentat al consistori municipal el balanç de la modernització que ha patit el cos en els últims 7 anys.

En quant als utensilis necessaris per a garantir la seguretat dels agents, s’ha passat dels 80 jupetins antibales, només per a tota la plantilla d’homes, a 1.422

Pel que fa als guants antitall “en el 2015 no hi havia i en l’actualitat hi han 1629, un per cada agent

Respecte als vehicles, segons els regidor de protecció ciutadana la flota era vella i antiquada, amb vehicles on la mitjana d’edat superava els 20 anys, com els que utilitzava la policia de barri

En els últims 7 anys s’han adquirit un total de…

Actualment el cos policial compta amb 980 pistoles, 780 de les quals es van comprar en la legislatura anterio

Perquè abans de que es comprara el nou material, la situació de la policia local era la següent

I la situació després de quasi 2 legislatures el cos compta amb

Una altra de les adquisicions que milloraran el treball policial és l’adquisició de pistoles Taser de gamma alta

Un dels grans projectes que està en marxa en l’actualitat és la creació d’un nou sistema informàtic d’informació interna, que permetrà saber que està passant a la ciutat, quan i com.

Per a Cano estes inversions “s’han pogut dur a terme per la reducció del deute de 800 milions d’euros, la qual cosa permet tindre el suficient pulmó financer que es necessita per escometre estes inversions