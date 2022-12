L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell ha organitzat visites informatives als aularis prefabricats del CEIP Mare de Déu del Pilar

Perquè els pares i mares puguen conèixer les instal·lacions en primera persona i resoldre tots els seus dubtes abans que les seues filles i fills comencen a fer classe en ells.

Està previst que per a la volta de les vacances de Nadal tant l’alumnat d’infantil com el de primària s’instal·le ja a les aules prefabricades.

Durant aquestes setmanes s’està realitzant el trasllat de material i s’estan ultimant els detalls perquè tots els espais estiguen completament equipats.

Aquestes visites informatives, que van començar ahir, són a càrrec de l’alcaldessa Raquel Ramiro i el regidor d’Educació José Manuel Alberich.

Tots dos asseguren que s’han habilitat tots els espais necessaris perquè les xiquetes i xiquets continuen les classes amb normalitat

Agraeixen al professorat i l’equip directiu la seua predisposició a l’hora d’organitzar el trasllat.

L’alcaldessa va explicar

“Que la seguretat de les xicotetes i xicotets prevaldrà en tot moment, per la qual cosa el control a les portes d’entrada i eixida serà molt exhaustiu.”

S’han adquirit uns carrets hermètics per a transportar el menjar des de la cuina del col·legi, on s’elaboraran els plats cada dia per l’equip de cuina

El regidor d’Educació va explicar que les escales instal·lades en els aularis de primària són dobles

A més, també hi ha unes escales d’emergència en un lateral dels prefabricats.

Un altre dels aspectes a ressaltar dels mòduls de primària és que estan fabricats amb un material específic per a absorbir el so

Des de l’Ajuntament calculen l’any vinent per aquestes mateixes dates es podrà realitzar el canvi de les aules prefabricades a les noves instal·lacions ja finalitzades

Animen als pares i mares a assistir a la resta de visites o dirigir-se al Consistori per a resoldre qualsevol dubte que puguen tenir.