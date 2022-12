L’arbre de Nadal de Sueca es por visitar per dins

L’ajuntament de Sueca ha instal·lat per primera vegada un arbre de Nadal que es por visitar el seu interior.

Ubicat en la plaça del Ajuntament, junt al tradicional betlem

Aquest arbre rep visites de tota la ciutadania i també dels més menuts amb visites organitzades des de la regidoria d’Educació.

La Regidora de Festes de Sueca ha declarat que aquest any s’ha volgut fer algo diferente

Que l’esperit nadalenc es visca amb més intensitat i emoció, sobre tot, als xiquest i xiquetes.

Carles Vázquez, regidor d’Educació també ha destacat que aquest arbre de Nadal inclou el sentiment d’il·lusió

Dins hi ha una Caixa on els visitants poden depositar els seus desitjos per al proper any.