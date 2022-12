L’U.D. Alzira recorda els camps on ha jugat al futbol en els seus cent anys d’història

Dins dels actes commemoratius del centenari de l’U.D.

La regidoria d’Esports s’ha volgut fer valdre els espais on els jugadors d’aquest club alzireny han jugat al futbol al llarg dels temps.

Així, s’ha realitzat una ruta per a descobrir unes plaques commemoratives d’aquests fets.

La primera d’aquestes plaques s’ha instal·lat on se situava el Camp de l’Arenal, en l’anell verd baix del pont de José Pellicer.

En aquest camp, el club jugà els seus partits entre 1922 i 1923.

El primer partit es va jugar el 20 d’agost de 1922 amb victòria de l’equip local.



La segona de les plaques s’ha descobert on l’Alcira FC jugà entre 1923 i 1926 en el camp que es localitzava a l’actual carrer Pintor Andreu.

Per últim al Camp de Venècia, on jugà l’AD Alzira entre el 19 de juliol de 1931 fins al 14 d’octubre de 1979.



El regidor d’Esports, Fernando Pascual, ha participat d’aquesta ruta i ha felicitat al club “per tot el celebrat aquest any del centenari”.

Per al regidor, amb aquestes plaques “donem a conéixer la centenària història del club”.



La jornada s’ha completat amb el descobriment d’una última llegenda a la plaça Major, lloc on es va celebrar la primera reunió per fundar el Club, el 2 de novembre de 1922, al número 28 de l’antigament nomenada plaça d’Emili Castelar.