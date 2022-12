AVA-ASAJA valora que el Govern obligue a registrar els contractes per a millorar la protecció del productor

Els compradors tindran l’obligació d’inscriure digitalment els contractes alimentaris a partir del 30 de juny de 2023 abans del lliurament del producte

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) valora de manera positiva que el Govern central haja establit l’obligació als compradors de registrar digitalment els contractes alimentaris.

Perquè “permetrà a l’Administració millorar la vigilància de les transaccions comercials i la protecció dels productors”.

Aquesta mesura, que respon a una reivindicació del sector agrari.

Suposa “un pas avant en la direcció que ha de seguir el Govern per a fer complir d’una vegada per sempre la Llei de la Cadena Alimentària i, per tant, prohibir la venda a pèrdues”.

El Reial decret 1028/2022 regula el registre digital dels contractes alimentaris formalitzats amb productors primaris i les agrupacions d’aquests abans del lliurament del producte objecte del contracte.

Aquesta inscripció serà voluntària a partir del 31 de gener de 2023 i tindrà caràcter obligatori a partir del 30 de juny de 2023.

Els compradors ja poden donar-se d’alta en el registre.

A través de la pàgina web de l’Agència d’Informació i Control Alimentari (AICA), com a pas previ a la inscripció dels contractes.

Quant a les entitats que embenen les collites dels seus socis

La directora de la AICA, Gema Hernández, va assegurar durant una jornada de AVA-ASAJA a València que la legislació també els comporta una sèrie d’obligacion.

Com definir les referències que s’empraran per a establir el preu de les produccions dels seus socis i garantir la cobertura dels costos de producció quan el producte ix de la porta del magatzem.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado

Defensa que “un país desenvolupat i membre de la Unió Europea com és Espanya ha d’assumir les polítiques del segle XXI a favor de la transparència, la traçabilitat i la professionalitat en les relacions comercials.

Creiem que, sempre guardant la confidencialitat, l’Administració ha de disposar de les garanties legals necessàries a fi de comprovar amb total claredat.

Exactitud i agilitat les transaccions en la primera baula de la cadena.

Que és on es produeixen la major part dels abusos comercials a causa de la feblesa del productor”.

Afirma Aguado que “el Govern és plenament conscient de la problemàtica que venen arrossegant els agricultors i ramaders en mancar de la capacitat real de repercutir la pujada dels costos de producció en els preus que perceben.

L’Administració té motius més que suficients per a actuar:

Si la població agrària bat rècords d’envelliment, si no hi ha incorporació de joves

Si creix la taca marró dels camps abandonats és principalment per la falta d’un preu just.

Confiem que el Govern continuarà adoptant més mesures dirigides a reequilibrar la cadena alimentària i garantir la sostenibilitat econòmica de les explotacions agropecuàries”.