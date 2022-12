L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell renova les voreres de l’avinguda Gabriel Esteve

Les obres han permès eliminar les elevacions del paviment produïdes per les arrels dels arbres

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, a través de la regidoria d’Urbanisme, ha renovat el tram de vorera de l’avinguda Gabriel Esteve

Que limita amb la carretera de Barcelona amb l’objectiu de millorar la seua seguretat.

A més’han dut a terme les tasques necessàries per a eliminar les elevacions del paviment produïdes per les arrels dels arbres ja que que podien produir caigudes de les persones que diàriament transiten per aquesta avinguda.

Les obres han consistit en la demolició tant de les voreres com de les vorades per a procedir després a la seua reconstrucció.

El cost de l’obra ha ascendit a 27.400 euros i ha sigut finançada amb el superàvit de l’any 2021.

D’aquesta manera,també es completa la rehabilitació de tota l’avinguda Gabriel Esteve ja que en 2021 va tenir lloc la rehabilitació del tram que limita amb el polígon.

Amb totes dues actuacions, la inversió total en aquesta avinguda ha ascendit a 100.000 euros.

El regidor d’Urbanisme, Jesús Raga ha assenyalat:

“Els treballs realitzats en la vorera de l’avinguda Gabriel Esteve ens permeten millorar la seguretat i accessibilitat.

És un lloc molt transitat per veïns i veïnes de Bonrepòs i Mirambell, que mereixen disposar d’una vorera còmoda i segura per a evitar qualsevol tipus d’accident o ensopegada”.

“Continuem realitzant millores en tot el poble destinades a afavorir la mobilitat de les persones.

Aquesta avinguda es convertirà en una de les més importants del municipi per l’augment d’empreses que estan instal·lant-se en ella”, ha conclòs.