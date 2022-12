El PP sol·licita una comissió d’investigació en la Diputació de València per a analitzar tots els contractes de l’època de Vera en Divalterra

Vicent Mompó: “Els valencians han de saber per què la Diputació de València va tindre contractat 7 anys a José Luis Ver. Presumptament, és l’aconseguidor d’una hipotètica caixa B del PSOE, segons relata el sumari de Cas Assut”

El portaveu popular exigeix al PSPV que “deixe donar llargues als valencians”

Com han fet en Les Corts, i espera que “el PSPV de la Diputació València actue amb més sensatesa i transparència i se sume a la nostra petició”

El popular urgeix a Ximo Puig, “per salut democràtica, i com a líder del PSPV, a donar les explicacions que el president del PPCV

El portaveu del Partit Popular en la Diputació de València, Vicent Mompó

Ha explicat que el seu grup sol·licitarà una comissió d’investigació en la Diputació de València.

Per a analitzar tots els contractes realitzats pel cap jurídic de Divalterra, Jose Luis Vera, des de 2015 fins a 2022

“No veiem un altre camí que demanar la creació d’una Comissió Informativa no permanent per a l’estudi en profunditat de tots els contractes realitzats amb tercers per l’extingida Divalterra

A que tinguen relació amb assessorament jurídic, prevenció de riscos penals i transparència, en el període comprés de juliol 2015 fins a maig de 2022”,

Mompó ha remarcat que “els valencians necessiten saber per què la Diputació va tindre contractat durant 7 anys al presumpte aconseguidor d’una hipotètica caixa B del PSOE

Segons relata el sumari de Cas Assut i els treballs concrets que Vera va realitzar durant aqueixos anys”

El líder del PP provincial ha incidit també en què “la creació d’una comissió d’investigació, és el mínim que pot fer el PSPV “

“Tal com ha exigit el president regional del PP, Carlos Mazón, els valencians han de rebre tota la informació sobre els fets que relata el sumari del cas Assut”

“El cas Assut és el cas PSPV i no podem consentir que continuen donant llargues als valencians sobre aquest assumpte.

Els que més parlen de transparència són els que més treballen per a ocultar-la”, ha conclòs.