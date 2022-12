Meliana fa una inversió de 4,3 milions d’euros .La Generalitat impulsa un nou centre de salut i el col·lector de Roca-Cuiper

Ahir, les Corts Valencianes aprovaven els pressupostos de la Generalitat per al 2023 que confirmen la tendència d’inversió a Meliana dels últims anys.

En concret, es contemplen dos noves inversions per a infraestructures molt necessàries al municipi:

-La construcció d’un nou centre de salut

– I el col·lector Roca-Cuiper amb la xarxa de sanejament i d’impulsió necessàries per a portar les aigües residuals al col·lector principal de l’EDAR. Que transcorre per davall del carril bici de la Via Xurra.

Per a l’alcalde, Josep Riera:

“Els dos projectes comporten una inversió a Meliana de 4,3 milions d’euros“

La qual cosa significa el grau d’implicació de la Generalitat en les necessitats i els projectes importants per al nostre poble

Pel que fa al nou centre de salut, que s’ha inclòs dins del pla Créixer+ d’infraestructures sanitàries. Hi ha prevista una inversió de 3,8 milions d’euros.

Aquesta és una reivindicació de la direcció del Centre de Salut de Meliana.

Que ja havia evidenciat davant de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i de l’Ajuntament la falta d’espai a l’edifici actual. Per a poder donar cabuda i resposta als nous programes d’atenció sanitària i en la salut que la Conselleria vol incorporar a un municipi d’11.000 habitants

En aquest sentit, explica el màxim responsable municipal: “L’Oficina Tècnica Municipal va estar valorant les dos possibilitats.

D’una banda, l’ampliació i millor aprofitament de l’edifici actual i, de l’altra, la possibilitat de construir un centre de salut nou.

Finalment, l’opció més adequada i valorada ha sigut la segona”. Així, per al 2023 es contempla la redacció del projecte i la licitació de les obres, que s’executaran al llarg del 2024.

D’altra banda, recorda l’alcalde: “L’altre projecte que s’ha treballat molt els últims anys és una solució real a l’abocament a les séquies als nuclis de Roca i Cuiper.

En aquest cas, ha calgut un treball conjunt dels ajuntaments de Meliana i Foios amb la Direcció General de l’Aigua i l’Entitat de Sanejament d’Aigües (EPSAR)”.

Cal recordar que tota aquesta zona de l’horta pròxima al litoral és molt sensible per la important xarxa de séquies existent que recull l’aigua. Una part molt important de la comarca fins arribar a la mar.

Per tant, incideix l’edil:

“Es tracta d’una inversió amb molts beneficis ambientals i d’interés general en què s’ha implicat la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica”.

En aquest cas, s’han firmat diversos convenis i la inversió global està al voltant de l’1,5 milions d’euros. Les obres es licitaran a principi d’enguany que ve.

Però aquestes no són les úniques inversions d’envergadura previstes al municipi.

Estan en marxa la construcció del nou edifici per a les oficines comarcals de Labora i del SEPE.

També el pas inferior per a vianants de la línia 3 del metro entre els carrers València i Sor Isabel de Villena.

A més, dins del pla Edificant de la Conselleria d’Educació, enguany també s’iniciarà l’actuació al CEIP Mediterrani, d’uns 2,9 milions d’euros.

Dels quals enguany s’executaran la redacció del projecte i els enderrocaments necessaris.

Conclou Riera: “També estem a l’espera de notícies per part de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana sobre el projecte per a la supressió del pas a nivell de la CV-300”.

Un projecte que ja està redactat i en supervisió per part de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.