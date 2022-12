Alzira millora la plaça de Dolz, amb cubrecontenedors, per seguretat

La Regidoria de Serveis Urbans, que encapçala Fernando Pascual, ha instal·lat cobreix-contenidors en la zona de la plaça de Dolz. Aquests elements allotgen en el seu interior contenidors de 1000 litres de plàstic.

Els cubrecontenedors estan dissenyats per a facilitar tant el depòsit per part de l’usuari, com la posterior recollida per part de l’adjudicatària FOVASA. L’usuari s’aproxima al cobreix-contenidor i pot alçar la seua coberta mitjançant una ansa d’acer inoxidable.

Segons Pascual, després de la millora de la plaça, atenent suggeriments veïnals, la instal·lació d’aquests elements de protecció que tenen com a objectiu dues funcions, en primer lloc millorar la imatge d’aquesta zona i en segon lloc la seguretat dels usuaris.