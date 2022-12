El barri de Campanar comptarà amb una nova seu d’uns 1.000 metres quadrats

La Universitat Popular comptarà amb un nou centre en el barri de Campanar després de l’adquisició per part de l’Ajuntament d’un edifici d’uns de mil metres quadrats a la cantonada dels carrers Escultor García Mas i Pare Muedra.

Este nou centre començarà la seua activitat en el curs 2024-2025

De manera que segons ha explicat la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, amb esta adquisició s’atén una reclamació que des de fa anys realitza l’Associació de Veïns de Campanar”.

El consistori ha fet una inversió d’1.220.000 euros en l’adquisició d’este local. El centre comptarà amb 2 aules de 50 metres quadrats per a activitats com a Cultura General, Valencià o Informàtica. També disposarà de 2 aules taller per a classes de pintura o ceràmica de 80 metres quadrats cadascuna.

La Universitat Popular compta actualment amb 31 centres distribuïts pels diferents barris i pobles de València.

Per a Isabel Lozano estos centres són “espais de dinamització social i cultural de primer nivell”

I ha anunciat també que a mitjà termini hi haurà nous centres de la Universitat Popular en els barris de Torrefiel i Malilla el que mostra “la continuïtat

I consolidació del projecte de la Universitat Popular a la ciutat de València”.