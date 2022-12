Expojove retorna dos anys després amb 50.000 metres quadrats d’activitats

Expojove ha obert les portes este migdia en una nova edició que recupera la normalitat

Vora 50.000 metres quadrats d’activitats estan present este any, en el que s’ha volgut fer enguany una edició amb una temàtica concreta

A més, enguany també s’ha apostat per incorporar tecnologia dirigida als adolescents que troben menys atractives les activitats dissenyades per als més xicotets.

Per este motiu una de les principals novetats d’Expojove 22-23 és la celebració d’Univers Tech, la primera edició de la fira de tecnologia educativa i recreativa d’Espanya.

Entre les noves activitats, estan els tallers de robòtica, realitat virtual, impressió 3D, i competicions de drons.

Tant la fallera major de València, Laura Mengó, com per descomptat, i Paula Nieto, fallera major infantil, no s’han pogut perdre l’acte d’inici d’expojove

A més, les màximes representants de la festa fallera també han tingut moment de pensar en els desitjos que van a demanar estos nadals

Expojove ha superat els 100.000 visitants en les seues edicions normals. La fira romandrà oberta des de hui fins al 4 de gener, en horari continuat d’11.00 a 20.00 hores, i amb horaris especials els dies 31 de desembre i 1 de gener