L’Ajuntament de Picassent compra dos solars al casc urbà per destinar-los a places d’aparcament públic i gratuït

Amb esta actuació, emmarcada dins de l’Estratègia municipal de Mobilitat Sostenible.

La ciutadania comptarà amb 300 noves places de pàrking que ajudaran a descongestionar els carrers.

Picassent continua apostant per la sostenibilitat i per la recuperació de les vies urbanes per als vianants.

Una de les primeres accions que portarà a terme l’Ajuntament en les dos parcel·les que acaba d’adquirir serà la creació de nous pàrkings públics gratuïts.

Però a més, es preveu també la utilització de part d’este espai per a, en un futur, construir vivendes per facilitar el seu accés als joves

I crear noves zones verdes i, en definitiva, aconseguir l’ampliació de superfícies peatonals i per suposat, reduir el trànsit dins del poble.

La primera parcel·la – ubicada als carrers Sant Josep i Salvador Giner –

Ocupa una extensió de 1.840 metres quadrats i es convertirà en un pàrquing per descongestionar els carrers adjacents i també la zona de l’Ermita.

L’altra, ubicada en el carrer Estació, té una superfície de 4.146 metres quadrats

Serà destinada a aparcament “intermodal” per a que puga ser utilitzat per les persones residents de la zona

També, per a aquelles que viuen a les urbanitzacions o zones més allunyades del poble i que fan ús del metro com a mitjà de transport públic.

Les dos parcel·les suposaran la creació d’un total de 300 places d’aparcament públiques gratuïtes

Les quals venen a sumar-se a les ja existents en altres espais com l’aparcament al soterrani del Mercat, i els pàrquing municipals ubicats al carrer Sant Josep i l’Avinguda del Nord.

“En 2023, la ciutadania de Picassent comptarà amb aproximadament 500 places d’aparcament públiques i gratuïtes,

Un fet que mostra la bona gestió d’este equip de govern per millorar la qualitat de vida del veïnat”, afirma l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia,

I és que, un dels compromisos estratègics de l’Ajuntament de Picassent és continuar atenent els objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda Urbana 2023,

La qual cosa comporta una responsabilitat amb la societat i també amb el planeta.