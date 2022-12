Primeres dades del sistema porta a porta a Meliana

Les primeres dades confirmen uns resultats molt satisfactoris pel sistema porta a porta

La nit del 28 de novembre, a Meliana es posava en marxa el nou sistema porta a porta de recollida de residus sòlids urbans, el fem. Durant tres anys, amb una pandèmia pel mig, l’Ajuntament ha estat estudiant, elaborant informes .

Ilicitant el nou servei de neteja viària i recollida de residus després que el contracte anterior havia finalitzat.

Com explica l’alcalde, Josep Riera: “Tots els estudis encarregats per l’Ajuntament i elaborats per consultores especialitzades i pels tècnics municipals.

Han determinat que el sistema més adequat per a les característiques de Meliana, és el porta a porta

Per l’eficàcia i la rapidesa d’assolir uns bons resultats en la recollida separada dels residus des de l’origen, des de cada domicili”.

I les dades parcials que estan arribant d’algunes de les fraccions així ho confirmen.

A Meliana s’està produint un procés molt ràpid de creixement en les quantitats de residus separats per fraccions d’acord amb la normativa actual.

En aquest sentit, ressalta el màxim responsable municipal: “Pel que fa a allò que abans consideràvem tot com a resta, ara ho estem separant com a resta i orgànic pràcticament al 50% i

Respecte dels envasos i el plàstic estaríem triplicant les dades de l’any passat”.

Així, dels 102.280 Kg de residus de Meliana que han entrat a les plantes de tractament de l’EMTRE els primers 20 dies de desembre, 53.800 kg han sigut de resta i 48.480 kg d’orgànic.

Pel que fa als envasos i el plàstic, les dades que ha facilitat el Departament de Residus de Vaersa indiquen que en les tres primeres setmanes de desembre d’enguany s’han recollit 14.460 kg.

Quan en el mateix període de l’any passat, amb el sistema anterior de contenidors oberts al carrer, van ser 4.740 kg.

Quan es tinguen les dades completes de tot el mes de desembre, i de les diferents fraccions de residus.

Es podrà fer una valoració i una comparació més detallada del que està suposant a Meliana el canvi del sistema de recollida dels residus

En una primera valoració de la implantació i de les dades que estan arribant, l’alcalde manifesta:

“Tot i les dificultats inicials i algunes reticències que sempre comporta un canvi d’hàbits tan important, com és el fet mateix de traure el fem.

S’està evidenciant que la decisió del canvi serà positiva per als objectius plantejats a Meliana, tal com es recull en els diferents estudis específics que s’havien elaborat”.

Una gran majoria de la població està aplicant el nou sistema

Per això els resultats són positius, però també es cert que encara hi ha gent que no hi participa i això està generant alguns problemes i algun conflicte.

Per això, el primer edil fa una crida:

“És important que tota la ciutadania de Meliana ens impliquem en el nou sistema de recollida perquè els beneficis mediambientals i socials són molt evidents.

Però també perquè fer-ho implicarà a curt termini beneficis econòmics per al municipi i per als melianers i les melianeres”.

De fet, implicarà que l’Ajuntament haja de pagar menys per l’impost d’abocament estatal que entra en vigor en el 2023 i que, per al 2024

Per a que puguen implementar reduccions en les taxes vinculades a la recollida i al tractament dels residus a aquells veïns i veïnes de Meliana que estiguen contribuint als bons resultats.

Finalment, Riera recorda:

“La decisió d’adoptar aquest nou sistema s’ha pres d’acord amb tota la legislació europea, estatal i autonòmica vigent, amb els informes tècnics necessaris.

Amb campanyes d’informació i participació, seguint tots els procediments administratius, amb plenes garanties jurídiques i per una amplíssima majoria del ple de l’Ajuntament”.

De fet, l’últim document específic en aquest àmbit elaborat per l’Ajuntament fou el Pla local de gestió de residus domèstics i assimilables del municipi de Meliana

Que fou aprovat de manera definitiva, sense cap tipus d’al·legacions, el 23 de desembre de 2021, just fa ara un any.

El document, de 222 fulls, analitza el municipi, el context, la normativa, els sistemes de recollida, els objectius… i estableix el sistema porta a porta com el més adient per a un municipi de les característiques de Meliana.

El dit pla es va aprovar sense cap vot en contra: dotze vots a favor i cinc abstencions.