Acaben les obres d’implantació d’una vorera ciclopeatonal al polígon del Molí de Foios

Els polígons industrials del Molí i la Jutera s’han vist millorats i modernitzats en els darrers anys amb substancioses ajudes de l’IVACE

L’Ajuntament de Foios ha finalitzat durant aquests dies els treballs per a la implantació d’una vorera ciclopeatonal al Polígon del Molí.

Esta vorera connectarà amb les obres de supressió del pas a nivell de la CV-300 amb una rotonda

Que se situarà enfront de Plastbella, la qual facilitarà la comunicació amb l’avinguda Santa Maria de Meliana.

En paraules de l’alcalde, Sergi Ruiz, “el soterrament de la CV-300, que eliminarà el pas a nivell del Metro entre Foios i Meliana

Potenciarà l’àrea empresarial del Molí i l’eix format pels carrers Periodista Badia

Ridaura Alcaide de Foios i l’avinguda Santa Maria de Meliana, el qual guanyarà un gran protagonisme com a espai comercial modern, accessible i ben comunicat, complementari a l’actual eix de la CV-300.”

Millores a les àrees empresarials

Aquesta és una de les nombroses actuacions realitzades per part de l’Ajuntament de Foios a les seues àrees empresarials.

En els darrers anys i que, gràcies al suport de l’IVACE han permés fer més atractives i competitives aquestes zones clau del municipi amb una inversió que està al voltant d’un milió d’euros.

Les primeres accions de modernització dels polígons han estat les obres de reurbanització de l’avinguda del Cid,

Al polígon de la Jutera, amb l’execució d’un passeig ciclopeatonal, la remodelació de les voreres, accessos i de les zones d’aparcament.

També han estat importants l’execució de nous embornals en punts estratègics per a la captació de pluvials

La renovació i soterrament de totes les infraestructures d’aigua potable, enllumenat, energia elèctrica de baixa i mitjana tensió i telecomunicacions, i la substitució de tot l’enllumenat a LED.

Al polígon del Molí s’ha executat la implantació d’una vorera al carrer Muñoz Peirats i altres accions d’accessibilitat

La substitució a LED de tot l’enllumenat del polígon, arquetes de registre de sanejament en cadascuna de les empreses i accions de jardineria.

L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha valorat les inversions realitzades als polígons industrials des de 2015,

Estacant que la localitat “és una de les més beneficiades per les subvencions de la Generalitat, demostrant el bon treball que es fa des de l’equip tècnic i humà d’aquest Ajuntament”

I recordant la importància d’haver apostat per millorar les àrees industrials i empresarials “per aprofitar la seua situació en un entorn molt dinàmic com és l’àrea metropolitana de València

Per a rellançar-les i apostar per la consolidació de les empreses existents, però també per atraure’n de noves”.