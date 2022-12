L’Ajuntament de Sueca prepara una gran festa per a celebrar el cap d’any infantil

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Educació, ha preparat una festa especial, la Festa XiquiBell

Per a tots els xiquets i xiquetes de Sueca amb motiu de la celebració del cap d’any.

“El pròxim 31 de desembre, a partir de les 12 del migdia, en la plaça de Sant Pere i junt al campanar, celebrarem un cap d’any

Especial per als més xicotets de la casa en el qual podran gaudir d’una gran festa”, ha assenyalat el regidor responsable Joan Carles Vázquez.

Els assistents podran aportar el que consideren per al moment de les campanades: raïm, gominoles, grillons de taronja…

L’Ajuntament de Sueca, per la seua part, ha preparat per a la festa de després moltes sorpreses, com ara una discomòbil; castells inflables; jocs; puestos de menjar amb gofres, crepes i roses; i també tallers perquè puguen crear les seues pròpies xapes.

“Tot això pensat en els nostres xiquets i xiquetes, perquè passen un matí de diversió celebrant l’arribada del nou any”, ha explicat Joan Carles Vázquez.