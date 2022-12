Alcàsser presenta una completa programació d’activitats de Nadal per a menuts i joves

Any rere any, la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alcàsser organitza una programació especial d’activitats d’oci per als infants

I joves de la localitat a les vacances escolars de Nadal.

Aquest any, com a novetat molt especial, es realitzarà una fira d’oci juvenil anomenada ‘Univers Jove’ amb una variada i àmplia programació d’actes.

Aquesta nova activitat ja havia sigut programada per a abans de la pandèmia i per fi, s’ha pogut realitzar

Tal i com ha explicat el regidor de Joventut d’Alcàsser, Xisco Martínez.

La fira ha comptat amb moltes activitats d’oci per als jove.

Els amants de les videoconsoles podran acudir a la zona “gamer experience”; per als més intrèpids i esportistes hi haurà jocs com un rocòdrom,

Una pista de karts, el joc de futbol amb “bumper ball”, bou mecànic, i altres castells i jocs inflables

Els aficionats a la fotografia i les xarxes socials podran utilitzar el nostre “Photocall 360°”.

Una oferta variada que ha fet gaudir als més menuts i no tan menudes de la localitat.

D’altra banda, les instal·lacions de la Zona Jove i CIJ “El Dau” estaran obertes durant el període de vacances escolars amb activitats especials programades per als dies 29 i 30 de desembre

Amb un torneig de futbolí gegant i l’activitat especial de les campanades a les instal·lacions de El Dau.