Durant el matí de hui s’ha obert al públic i usuaris la pista Pump Track

Ubicada a Almussafes, al costat dels dos camps de futbol de la localitat.

Una pista que, per les seues característiques, està entre les més grans de la provincia de valència com també está preparada per poder acollir campionats.

L’Alcalde d’Almussafes, Toni González, i el Regidor d’Esports, Pau Bosch, han posat en valor les característiques d’aquesta pista,

Un espai Esportiu que s’obri a una disciplina que cada volta compta amb més seguidors, entre els quals majoritàriament son xiquets i xiquetes.

L’acte d’obertura ha inclós una MasterClass i exhibició per part d’usuaris i Pep Blasco, campió de la Copa d’Espanya BMX i 3r al Campionat d’Espanya de Pump Track, el qual ha marcat les directrius als més menuts a l’hora de disposar de la pista.

Durant la jornada de hui está previst el desenvolupament d’activitats diverses i de vesprada una altra sessió de MasterClass.