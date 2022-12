El centre de producció d’arts escèniques Bombalino impulsarà la creació cultural a València

Un espai per a la producció escènica, laboratori de creació i formació per artistes del món del teatre, la dansa, el circ o les arts vives.

Així serà el futur Centre de Producció d’arts escèniques Bombalino, que s’ubicarà en el barri del Cabanyal-Canyamelar.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, juntament amb la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez

Han presentat este matí el projecte d’este centre en companyia de membres de les associacions professionals del sector i entitats del barri.

El centre estarà preparat per acollir assajos i proves d’escenografia.

A més, contempla generar espais de reunió, treball i trobada per a les diferents associacions professionals del sector o companyies que ho sol·liciten

Este projecte es desenvoluparà en una zona que ja s’ha recuperat urbanísticament amb la reurbanització de la plaça Calabuig

On s’ha remodelat el jardí existent i la millora de l’estat actual del paviment, així com de l’accessibilitat per als vianants del citat espai verd, amb un pressupost de 47.187,41 euros.

Segon ha explicat la vicealcaldessa, està previst que en l’any 2024, coincidint amb el centenari de les naus, es pose es funcionament este centre de producció.

El centre, situat entre la plaça Calabuig, el Teatre El Musical, el carrer Mariano Cuber i Vicente Brull, en el barri del Cabanyal-Canyamelar

Es compondrà de dos grans espais interconnectats. Pel que respecta a les dues naus industrials de 1924, una servirà com a sala de representacions multiusos i altres serà la sala d’assajos.