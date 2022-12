El ple de Bonrepòs i Mirambell aprova per unanimitat els tres punts de l’Ordre del dia

El ple de Bonrepòs i Mirambell aprova per unanimitat el Pla de Mesures Antifrau, el Pla Local d’Infància i Joventut i un projecte per a digitalitzar el cicle de l’aigua

El ple de Bonrepòs i Mirambell aprova per unanimitat:

Pla de Mesures Antifrau

Pla Local d’Infància i Joventut

Un projecte per a digitalitzar el cicle de l’aigua

Pla de Mesures Antifrau del Consistori

Els objectius del qual són garantir que, en els respectius àmbits d’actuació, els fons s’utilitzen de conformitat amb les normes aplicables.

Que existisca una adequada prevenció, detecció i correcció del frau, de la corrupció i dels conflictes d’interessos

L’aprovació d’aquest pla és un requisit imposat per la Unió Europea per a totes les entitats que participen en l’execució de les mesures del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR).

Pla Local d’Infància i Joventut 2022-2026

Amb el qual l’Ajuntament pretén donar resposta a les necessitats socials detectades en la població infantil i adolescent del municipi.

Aquest pla consta de vuit principis rectors que el guien i el defineixen per al seu procés de desenvolupament i actuació.

Interès superior del xiquet/xiqueta/adolescent, educació, igualtat i no discriminació, participació activa, coordinació, responsabilitat pública, sostenibilitat i protecció.

Digitalització del cicle de l’aigua

Per útlim, el ple va aprovar la participació de l’Ajuntament en el procediment convocat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per a la concessió d’ajudes

Per a l’elaboració de Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE)

En el marc de de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En aquest cas, Bonrepòs i Mirambell s’acull a un projecte de digitalització del cicle de l’aigua

Que transformarà i modernitzarà els sistemes de gestió de l’aigua i permetrà millorar l’eficiència

Reduir les pèrdues en les xarxes de subministrament d’aiguaI i també estalviar en el consum d’aigua i energia.

El projecte actua sobre les xarxes arterials i de distribució d’aigua potable de manera individual o d’aigua potable i clavegueram de manera conjunta dels municipis de València, Mislata, Burjassot, Quart de Poblet i Bonrepòs i Mirambell.

Aquestes poblacions es troben entre els 3.780 i 789.744 habitants i representen un consum total anual de 60 Hm³.

A més, compten amb uns sistemes d’aigua, clavegueram i reg urbà que totalitzen prop de 3.300 km de canonades i col·lectors.

L’import de la inversió proposada corresponent a l’execució del projecte de digitalització de l’aigua urbana a Bonrepòs i Mirambell ascendeix a 228.496,05 euros.