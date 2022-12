A través del 644 51 07 42, la ciutadania té accés a la informació de la ciutat

L’Ajuntament d’Alzira, obri un nou canal informatiu de WhatsApp per a informar a la ciutadania. El consistori ha posat en marxa una plataforma d’atenció ciutadana a través de WhatsApp.

Que permet accedir a tràmits electrònics o rebre avisos i comunicacions importants i en les pròximes setmanes incorporarà noves funcionalitats per a comunicar queixes i incidències, fer consultes o suggeriments o aclarir dubtes sobre els tràmits.

Es tracta d’un projecte on han participat els diversos departament municipal, per a poder incorporar totes les àrees d’interés per als ciutadans.

La regidora responsable de La Clau (Oficina d’atenció ciutadana), Leticia Piquer ha explicat que “la millor manera d’estar en contacte amb la ciutadania és donar-los la possibilitat d’accedir de manera ràpida i senzilla a la informació. Per això volem facilitar els processos propis de l’administració local amb WhatsApp, la eina més utilitzada pels.

Volem un ajuntament obert, transparent i pròxim a la ciutadania, perquè d’això depén el bon funcionament de l’administració pública”

Començar a utilitzar el canal és tan senzill com agregar el telèfon 644 51 07 42 a l’agenda de contactes, obrir una conversa i enviar “Hola”.

A partir d’eixe moment, l’assistent virtual atendrà automàticament el missatge, i només serà necessari seguir les seues indicacions.

Primer s’haurà de triar l’idioma en el qual l’usuari es vol comunicar (valencià o castellà) prement 1 o

Després, també de manera numèrica, es desplegarà el menú principal amb totes les opcions disponibles:

Telèfons d’interés Bus Municipal Farmàcies de guàrdia Recollida de trastos i Ecoparc Cita Prèvia Pagament d’impostos La Clau, tràmits amb l’ajuntament Ofertes de treball Idea Programació Cultural

De la mateixa manera que es fa a través d’altres canals, l’Ajuntament també podrà enviar resums periòdics amb l’activitat programada a la ciutat, avisar d’alertes en cas necessari o enviar notícies d’interés per a la ciutadania.

A més pròximament la plataforma permetrà comunicar-se amb diversos departaments i enviar missatges, fotos i ubicació, funcions molt útils. Per exemple per a informar d’alguna incidència mitjançant una imatge i enviar la ubicació exacta per a facilitar el treball d’identificació al departament de Serveis de l’Ajuntament.

Els avantatges són nombrosos ja que no requereix cap instal·lació ni actualització, no consumeix recursos del telèfon (ni processador ni memòria) . A diferència de les apps que són fàcilment desinstal·lades, l’Ajuntament serà un contacte que romandrà indefinidament.

Amb este sistema, l’ajuntament pretén mantindre una comunicació més pròxima, senzilla i efectiva amb la ciutadania. La plataforma Holawap, és un innovador canal de comunicació intel·ligent creat per EYOS Comunicació Digital, companyia de comunicació automatitzada a través de WhatsApp present en un gran nombre d’ajuntaments en tota Espanya. El sistema compta amb un panell d’administració amb el qual els gestors i gestores del canal reben les notificacions de forma classificada i amb dades estadístiques