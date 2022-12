LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, davant les mesures anunciades pel Consell de ministres, creu en una primera valoració que aquestes són necessàries

Però insuficients i que no respon al que viu el sector agrari i ramader de la Comunitat Valenciana.

L’organització valora positivament, d’una banda, que el Govern haja decidit mantindre el descompte en el combustible per a diversos sectors

Entre ells l’agrari, però qüestiona que siga només per a l’utilitzat enguany i insisteix en la necessitat d’un gasoil agrícola professional amb la mínima fiscalitat possible, tal com ve reclamant en diferents ocasions.

Carles Peris, Secretari General de La Unió Llauradora i Ramadera, així ho ha declarat en nom de l’organització.

Peris també fa referencia a les ajudes a fertilitzants vinculades a la PAC de 2022, ja que en la Comunitat Valenciana hi ha productors professionals que no tenen accés a les ajudes de la PAC com els d’hortalisses o fruiters i no podran demanar-les, per tant, qualificant d’injust que es condicione l’ajuda.