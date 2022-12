La XIII Volta a Peu obri la programació nadalenca d’Alberic

La tradicional Volta a Peu nadalenca dona pas a dues setmanes on la programació cultural per a les xiquetes i els xiquets ocuparà el calendari alberiqueny.

El dissabte 24 de desembre de vesprada, la plaça Constitució d’Alberic es preparava per a acollir els centenars de participants en la 13 edició de la Volta a Peu Nadalenca d’Alberic

Organitzada per Ratatletes en col·laboració amb l’Ajuntament del municipi.

Funcions de teatre

La primera de les funcions serà el ‘Teatre Llums de Nadal’ El qual tindrà lloc el dimecres 28 de desembre a les 17:30 hores al Teatre Liceu d’Alberic.

L’endemà, dijous 29 de desembre, la programació teatral continuarà a les 17:30 hores amb l’espectacle ‘Joana està contenta perquè ja és Nadal’, al Teatre Liceu.

L’última de les activitats del 2022 serà el contacontes ‘Cuentos de Navidad’, també a partir de les 17:30 hores al Teatre Liceu.

Pel que fa al calendari del 2023:

El dimarts 3 de gener el Teatre Liceu oferirà el musical ‘La Bella y la Bestia’. Amb una doble funció a les 17:00 i a les 19:00 hores

El dimecres 4 de gener, les xiquetes i els xiquets d’Alberic podran participar en la recepció dels Emissaris Reials a la plaça Constitució.

En horari d’11:30 a 14:00 i de 16:00 a 18:30 hores.

El mateix dimecres de vesprada el show nadalenc de ‘La Pandilla de Drillo’ visitarà la plaça Constitució a les 17:30 hores.

Per a completar la programació que celebra l’arribada del Nadal i dels Reis Mags, el dijous 5 de gener Alberic té una cita amb Melcior, Gaspar i Baltasar.

A partir de les 18:00 hores, la Cavalcada dels Reis Mags eixirà des del carrer Ramón y Cajal en direcció a la plaça Constitució

Toño Carratalá, alcalde d’Alberic, defensava esta aposta per la programació infantil a Alberic:

“Perquè el Nadal és per a les xiquetes i els xiquets, però també és una època per a disfrutar en família. És per això que durant estes setmanes hem volgut portar diferents espectacles al Teatre Liceu

Per a donar una alternativa cultural als més menuts del nostre poble durant el període de vacances i fer que visquen encara amb més il·lusió estes dates”.