Este era el moment simbòlic en el que es destapava el monòlit i quedava inaugurat el primer carril BUS VAO de València i tota la Comunitat. Ubicat en la V-21, en l’autovia de Barcelona. Era la Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez junt a la delegada del govern, l’encarregada de presidir la inauguració.

El carril BUS-VAO, està situat a l’altura de la ITV de Massalfassar i acaba l’entrada a la ciutat per l’avinguda de Catalunya. El seu objectiu es facilitar els transport col·lectiu, fomentant l’ús compartit dels vehicles particulars, per a reduir els taponaments i l’alt nivell del trànsit.

Esta carril està situat a la part interior de la calçada i només pot ser usat per transports públics, tant autobusos com taxis, així com pels vehicles que tinguen, un mínim de dos ocupants.

Per a fomentar la mobilitat ciclopeatonal, la ministra de transports ha fet servir el mateix acte per fer altre anunci

De moment, esta infraestructura està en període de proves i està previst que al febrer funcione a ple rendiment.