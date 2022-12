L’alcalde mostra la “profunda satisfacció” per l’adjudicació de les obres del canal d’accés ferroviari, “l’obra més important en vint anys

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha mostrat hui la seua “profunda satisfacció per haver-se adjudicat les obres del canal d’accés ferroviari. L’obra més important de la ciutat de València en els últims vint anys, com a mínim”.

Les paraules de l’alcalde es produeixen unes hores després que la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, haja anunciat que ADIF ha adjudicat finalment les obres per valor de 443’4 milions d’euros.

L’alcalde ha recordat que “l’Ajuntament ja treballa en els projectes urbans. Que substituiran les platges de vies, com l’ampliació i culminació del Parc Central o la creació del corredor verd sud”. Amb estes obres, ha conclòs l’alcalde, “el paisatge de València canviarà per a millor. A més tancarem la ferida oberta que travessa València des de fa tants anys”.

Per últim, l’alcalde s’ha referit a l’aportació econòmica municipal al projecte, que el consistori pagarà en un 25%. Joan Ribó ha recordat “que els pressupostos municipals per a 2023 ja inclouen una partida per a pagar la primera anualitat d’estes obres”.

Així, segons el conveni signat l’estiu passat entre l’Ajuntament, la Generalitat i el Ministeri de Transport, València aportarà 133 milions per a l’execució de les obres.