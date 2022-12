Sueca renova les infraestructures esportives urbanes

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esport, ha procedit a la restauració i condicionament de les pistes esportives del polígon i dels carrers Jaume I i Cantant la Vendrell

A fi que la ciutadania puga gaudir-les en les millors condicions.

Es tracta d’unes instal·lacions molt utilitzades per la població que necessitaven de millores donat el seu estat deteriorat.

En concret, en la pista situada en el polígon industrial, s’han invertit 20.000 euros en la renovació de tot el pis

El qual presentava una sèrie de desperfectes en forma de forats.

“A més, s’ha pintat tota la pista i s’han reposat les canastres, porteries, xarxes i la tanca metàl·lica que l’envolta.

També s’han netejat i pintat els aparells per a la pràctica de calistenia que es troben en l’entrada.

Per a millorar notablement la instal·lació i que la població, especialment la més jove, que acudeix molt assíduament per a fer esport, puga gaudir-la plenament”

Ha explicat la regidora d’Esport, Celia Beltrán, qui ha demanat també un ús responsable perquè puga durar el major temps possible en perfectes condicions.

“Des de l’Ajuntament, hem apostat per renovar les infraestructures esportives urbanes

Molt utilitzades per la ciutadania per a la pràctica del seu esport favorit i per als moments d’oci i de sociabilitat.

Unes pistes que ens recorden als camps que estaven repartits per tota la ciutat

Fa alguns anys, i que ens servien per a practicar futbol en les condicions de l’època.

Ara, hem volgut renovar-les i que oferisquen la seua millor cara”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez

Qui ha afirmat que continuaran en la línia de millora de tots estos espais, Vendrell, es preveu que les actuacions estiguen finalitzades en breu.

En la primera, la del carrer Jaume I, s’ha instal·lat una gespa artificial nova per a la pràctica del futbol de forma més còmoda i segura.

En la situada al carrer Cantant la Vendrell, s’està renovant tot el tancament de ferro i instal·lant xarxes per a esmorteir els colps que puguen produir les pilotes

Evitant així mateix que isquen fora de la pista i els perills que puga ocasionar si això succeeix.