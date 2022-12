La regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Alcúdia, amb la col·laboració de les regidories d’Esports i Sanitat, llança la campanya “Tu també pots”

Un missatge dirigit específicament a les dones adultes: Mai és tard per a començar a fer exercici.

No fa tants anys, era molt difícil veure una dona adulta fent qualsevol mena d’esport .Quasi impensable trobar-les a un gimnàs o una canxa esportiva.

Per costums culturals, les dones una vegada casades, s’ocupaven dels fills, filles i persones majors de la casaDur l’economia domèstica, de cuinar i organitzar la llar, i rarament tenien temps d’ocupar-se d’elles mateixes.

Afortunadament, això ha canviat molt les últimes dècades

A hores d’ara els professionals de la medicina i de la psicologia ens llancen el missatge que l’exercici té múltiples beneficis per a totes les persones. Des de la infància fins a edats més avançades

Conscients que este missatge entra més fàcilment si les persones que el llancen són properes a nosaltres, l’ajuntament de l’Alcúdia llança la campanya “Tu també pots”

Protagonitzada per dones que a hores d’ara se n’estan beneficiant de la pràctica de l’exercici. Ens conten quins són els avantatges per a la seua vida.

Tant per al cos com per a la ment i, també, per a la seua vida de relació amb l’entorn.

Cadascuna d’elles té unes prioritats i unes preferències a l’hora de fer exercici.

Unes participen a l’Alcúdia Camina, altres preferixen els aparells del gimnàs.

Hi ha qui no podria viure sense la natació i qui s’estima més córrer a l’aire lliure i aprofitar els elements gimnàstics dels parcs públics.

Això sí, totes tenen clar que mai és tard per a començar i que Tu també pots.

Podeu veure el vídeo de la campanya al Facebook de l’Ajuntament el divendres 30 de desembre a les 18:00 hores.

Campanya subvencionada per la Generalitat Valenciana, Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per al foment de la igualtat.