Un total de 10 joves de Benifaió reben el seu títol de formació després d’assistir durant el 2022 al taller “T’Avalem Benifaió s’activa”

L’Ajuntament de Benifaió destina 241.358 euros en aquest taller de LABORA formació i ocupació remunerat destinat a veïns desocupats del municipi menors de 30 anys

L’Ajuntament de Benifaió va formalitzar el mes de gener passat el contracte de 10 joves veïns del municipi menors de 30 anys en situació de desocupació. A través del Taller de formació i ocupació remunerat “T’Avalem Benifaió s’activa”.

Hui, els joves participants han conclòs la seua formació i han rebut el seu corresponent títol en un acte on l’alcaldessa Marta Ortiz ha destacat “la importància de la formació en un món laboral cada vegada més competitiu. Sé que heu aprofitat al màxim aquest taller formatiu i remunerat alhora. Un taller pel qual des de l’Ajuntament hem apostat i continuarem apostant de cara a la formació i noves oportunitats laborals dels nostres veïns”.

Com va assenyalar en la seua posada en marxa l’edil d’ocupació Xavier Martínez “el taller compleix amb un doble objectiu, d’una banda, oferir formació i alhora un contracte laboral a veïns de la localitat menors de 30 anys durant un any per a encarar en un futur el mercat laboral amb més opcions d’èxit”.

L’Ajuntament de Benifaió va rebre el mes de gener passat una subvenció de 241.358 euros del Fons Social Europeu per a impulsar aquest projecte que ha constat d’un itinerari amb dos nivells formatius especialitzats en operacions Auxiliars de serveis administratius i generals a més d’Activitats administratives en relació amb els clients.

Després del procés d’homologació de les aules de l’edifici Multiús el departament de l’ADL va gestionar la sol·licitud d’aquesta important ajuda “i així s’ha pogut oferir a veïns del municipi aquesta formació i treball remunerat”, assenyala Ortiz.