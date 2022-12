24 persones s’incorporen a l’Ajuntament d’Alboraia en una nova edició del Taller d’Ocupació 2022-2023

L’alumnat i el personal professional contractat donaran suport a la promoció turística i la informació juvenil del municipi

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, ha donat la benvinguda a les 24 persones que formaran part de la plantilla de l’Ajuntament durant 12 mesos a través del Taller d’Ocupació 2022-2023. Es tracta d’una nova edició de la iniciativa de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball, Comerç i Consum de Sebastián Torres.

10 persones formaran l’alumnat de cada especialitat: Informació Juvenil i Promoció Turística Local i Informació al Visitant. Totes dues parts estaran tutelades per un docent en cada categoria, una persona administrativa i una persona a càrrec de la direcció. La duració del contracte és de 12 mesos en jornada completa, cobraran un sou cada mes i cotitzaran en la Seguretat Social.

Al final del Taller d’Ocupació, obtindran els certificats corresponents de professionalitat per especialitat de nivell 3. El programa està subvencionat per la Generalitat Valenciana a través de la direcció territorial Labora i el fons social europeu. Les ofertes d’ocupació s’han seleccionat per sondeig des del Espai Labora i gestionades per l’Agència de Desenvolupament Local.

Miguel Chavarría, acompanyat dels regidors Sebastián Torres i Zeudy Estal, ha explicat a l’alumnat la labor indispensable que realitzaran: “Sereu la primera cara que veja el visitant d’Alboraia. A mé sens ajudareu a promoure una alternativa d’oci segur entre la nostra joventut, com fem des de fa anys”.