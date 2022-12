El consistori ha sol·licitat a la Generalitat Valenciana les competències per a les actuacions del centre especialitzat de malaltia mental (CEEM) i centre de rehabilitació i integració social (CRIS).

Aquests recursos socials se sumen als projectes ja iniciats en el municipi, centre de dia de majors, residència de majors i punt de trobada familiar.

L’actuació està englobada en Pla Convivint de la Generalitat Valenciana d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025.

L’Ajuntament d’Alfafar va aprovar en el ple ordinari del 29 de desembre la sol·licitud de la delegació de competències a la Generalitat Valenciana. Per a la realització de les actuacions del centre especialitzat de malaltia mental (CEEM) i centre de rehabilitació i integració social (CRIS).

Amb l’aprovació d’aquesta memòria, es realitzarà una inversió de 10,1 milions d’euros en la construcció d’aquests dos centres.

Uns recursos socials que s’inclouen dins del Pla Convivint de la Generalitat Valenciana d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025.

El consistori ja ha posat en marxa els 5 recursos socials

Amb aquest pas, el consistori ja ha posat en marxa els 5 recursos socials que es van adjudicar per a la seua construcció i servei a Alfafar. A més dels dos esmentats anteriorment, el municipi també comptarà amb un centre de dia per a majors, una residència per a majors i un punt de trobada familiar. La qual cosa suposarà una inversió total superior als 31,2 milions d’euros.

Dels dos projectes presentats per a sol·licitar la delegació de competències, el Centre Específic per a Malalts Mentals Crònic (CEEM) s’ha projectat com una infraestructura. La qual comptarà amb planta baixa més dues plantes. En total tindrà una superfície construïda de 3.147 m² i oferirà habitacions per a 36 persones usuàries.

Per part seua, el Centre de Rehabilitació i Integració Social per a malalts mentals crònics (CRIS) estarà construït en una sola planta per a facilitar l’accessibilitat i la mobilitat dels usuaris. Tindrà 40 places i comptarà amb quatre sales polivalents, sala de reunions, menjador general, zona d’estar i dos patis. En total, es preveu la construcció de 675 m².

Aquest projecte conjunt es construirà en una superfície de 4.956 m².

Aquests recursos se sumen als projectes ja iniciats que donen servei a les persones majors. Amb una inversió de més de 20,6millones d’euros. Aquesta nova Residència i el nou Centre de Dia de majors públics permetran donar una millor resposta les necessitats de les persones majors del municipi.

La construcció de la residència respon a una demanda històrica de la ciutadania que permetrà millorar la qualitat de vida de les veïnes i veïns d’Alfafar.

Alfafar ja ha posat en funcionament el nou Punt de Trobada Familia. Per a parar atenció professional especialitzada que facilite les relacions familiars amb menors durant els processos. I també situacions de separació, divorci, protecció d’infància i adolescència o altres supòsits d’interrupció de la convivència familiar. Aquest servei, situat en l’edifici Onyx al costat de Serveis socials, pròximament es traslladarà a les instal·lacions situades en l’edifici Mercedes Hernández d’Alfafar.