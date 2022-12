Carlet celebra la seu tradicional Cursa Nadalenca. Enguany la sexta edició

Carlet ha donat eixida a una nova edició de la Cursa Nadalenca, una cita que s’ha convertit ja en tota una tradició quan arriben aquestes dates.

L´ajuntament torna a fer-se càrrec de la seua organització, després de dos anys d’interrupció per la pandèmia, a través de la Regidoria d’Esport. Com és costum, la carrera té fins benèfics que, en aquesta ocasió, aniran destinats a Cáritas de Carlet i al banc d´aliments de Vàlencia.

L’alcaldessa, Lola Navarro, ha intervingut en la presentació de la carrera i ha volgut convidar a la ciutadania al fet que participe.

Per al regidor d’Esport, Jonatan Martínez , aquesta carrera és una de les més especials de l’any perquè participen famílies i grups d’amics, perquè es pot fer disfressats i per les dates en les quals ens trobem. Una cursa de nadal que destaca especialment per la seua solidaritat on els participants solen donar 1kg d´aliments per als mes necessitats.