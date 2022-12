291 euros per habitant. Eixa és la xifra amb la que el deute de la ciutat de València tanca este any 2022. A l’any 2013, el consistori municipal tenia un deute per habitant de 1.102 euros però, després de quasi 10 anys, l’ajuntament ha aconseguit reduir-lo i deixar-lo en 291 euros.

Açò provoca que la ciutat de València es situe entre les millors ciutat a nivell econòmic de tota espanya.

I es que segons el màxim responsable d’Hisenda, en estos moments s’està invertint 1 de cada 4 euros del pressupost.

Respecte al deute que deixa enrere l’ajuntament de València actualment és de 232,6 milions d’euros. A l’any 2013 estava en 875 milions d’euros.

Respecte a la desocupació, en estos moments 48.839 habitants de la ciutat no troben faena, una baixada de vora 9.000 persones respecte a la mateixa data de l’any passat.

Si ens remuntem a l’any 2012, fa deu anys, València tenia pràcticament el doble d’aturats amb 81.685 persones.

Igualment, la xifra de persones donades d’alta en la Seguretat Social es troba actualment en 426.608 persones, vora 100.000 persones més que en les mateixes dates de 2012.