La Regidoria de Festes i Falles ha preparat diverses activitats per a la primera setmana de l’any

Foios celebrarà una gran festa de Cap d’Any per a acomiadar l’any 2022 i donar la benvinguda al 2023. Des de la Regidoria de Festes i Falles s’ha programat una vetlada festiva en el municipi. La qual començarà a les 23.45 hores i s’allargarà fins a les 3.30 hores de la matinada.

Totes aquelles persones que ho desitgen, podran acudir a la plaça del Poble per a viure junts les Campanades. Posteriorment, l’orquestra Madre Selva amenitzarà la festa fins a la matinada. L’entrada és lliure.

Amb l’arribada de 2023 continuarà el programa de Nadal en el municipi. Després de les activitats realitzades durant la primera part de les festes, els dies 2 i 3 de gener es reprendran amb la Fira Nadal Jove, instal·lada en la carpa de la plaça del Poble, en horari d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores.

El 4 de gener Foios rebrà la visita dels patges reials.

Serà a l’Església de 17 a 20 hores. A més, cal recordar que Foios ja compta amb la bústia reial, situada com cada any en els baixos de l’Ajuntament, on els xiquets i xiquetes podran depositar les seues cartes.

Finalment, el 5 de gener, un dels dies de més il·lusió de l’any, serà el torn de la Cavalcada de Reis. Ses Majestats arribaran a les 16.30 hores per l’avinguda Hugo Bacharach.

En aquest sentit, aquelles persones que vulguen sol·licitar la visita dels Reis d’orient, ho poden fer en la sala d’actes de l’Ajuntament el dimarts 3 de gener en horari de 17 a 21 hores, i el dimecres 4 de gener d’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores.

El regidor de Festes i Falles, Juan Antonio Pacha, ha animat a tots els veïns i veïnes a gaudir “d’unes Campanades que segur seran inoblidables” i a participar “de tots els actes que queden per realitzar-se, com la tradicional i esperada arribada dels Reis d’Orient, que omplirà d’il·lusió i màgia els nostres carrers”.