Fins al pròxim 7 de gener la ciutadania podrà gaudir d’una increïble exposició de diorames de diferents temàtiques i un mercat ambulant amb originals peces de col·lecció per a tots els gustos

A causa del gran acolliment entre el públic, la mostra també obrirà dilluns que ve dia dos en horari de vesprada

L’exposició de Playmobil més gran de la Comunitat Valenciana continua registrant impressionants xifres d’assistència en aquestes festes nadalenques, i ja són més de 11.400 persones les que han visitat la mostra a la Sala Cívica de l’Antic Mercat, per on també han passat més de 1.800 escolars dels centres educatius de la ciutat per a admirar els variats diorames que ofereix.



“Estem molt contents amb la gran recepció que ha tingut per part de la ciutadania, per la qual cosa hem decidit ampliar les hores de visita amb l’obertura de l’exposició dilluns que ve dia 2 a la vesprada”, explica la regidora de Cultura, Susi Ferrer, qui afig que “aquesta exposició per a xicotets i majors s’ha convertit en tota una tradició a la nostra ciutat, i ens regala tots els anys fantàstics i creatius diorames que, a més, en aquesta ocasió rendeixen tribut a l’Any de la Música de Torrent”.



Així, la mostra romandrà oberta al públic fins el pròxim dia 7 de gener amb el següent horari:

EXPOSICIÓ DE PLAYMOBIL

Dilluns, dimecres i dijous: de 9 a 14h

Dimarts, divendres i dissabte: de 9 a 14h i de 17 a 20h.

1 i 6 de gener tancat.

31 de desembre i 5 de gener obert en horari de demà.