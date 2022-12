Ribó destaca les “grans” dades d’ocupació, els comptes municipals “sanejats”, les ajudes a autònoms i xicotet comerç o les mesures per pal·liar la crisi energètica

A punt de finalitzar l’any, l’alcalde, Joan Ribó, ha repassat les claus, assoliments i projectes destacats de 2022:

“Tanquem un any que ha sigut de recuperació i fortalesa. A poc a poc recuperem la normalitat amb una eixida de la crisi justa per a tots els veïns i veïnes de València”. El màxim responsable de la ciutat ha posat l’accent en diversos aspectes de la gestió municipal. Com ara les “grans” dades d’ocupació, els comptes “sanejats”, les ajudes a autònoms i al comerç local o les mesures per a pal·liar la crisi energètica.

“Hem aconseguit grans dades en la generació de llocs de treball, amb registres que no es veien des de fa 14 anys. També aprofundit en una València d’oportunitats on és més fàcil poder construir un projecte de vida”, ha manifestat l’alcalde.

En eixe sentit, Joan Ribó ha recordat que València ha estat reconeguda com la millor ciutat del món per a viure, segons el rànquing elaborat per la revista Forbes. València encapçala el llistat per factors com la qualitat de vida en què també ocupa el primer lloc. El transport públic assequible, les oportunitats per practicar esports recreatius, la seguretat, la facilitat per a instal·lar-se o el cost de vida.

Capital Mundial del Disseny 2022

Ribó també s’hi ha referit a altres distincions assolides per la ciutat. Com el fet d’haver estat designada Capital Mundial del Disseny 2022, Capital Europea del Turisme Sostenible 2022 i Capital Verda Europea 2024. A més, València és una de les cent localitats triades per la Comissió Europea per ser climàticament neutres abans de 2030. “Són fites històriques per a una València que també despunta al món per la seua innovació. Com a ciutat intel·ligent i en l’avantguarda de polítiques sostenibles que ens permeten respirar millor, moure’ns millor i viure millor”, ha assenyalat.

L’alcalde ha valorat “les accions decidides per a la recuperació d’espai per a les persones”, entre les quals hi ha les remodelacions de la plaça de la Reina i l’entorn del Mercat Central. Però també diverses actuacions als barris i pobles. Així, el 70 % del veïnat té una zona verda a menys de cinc minuts de la seua casa i comptarà amb nous pulmons verds. Com és el cas del corredor verd al Saler; la transició horta-ciutat a Campanar o Benimaclet. I també el futur Parc de Desembocadura per al qual ja hi ha cinc propostes finalistes. I que crearà una façana marítima més verda i blava.

A açò s’han de sumar les obres del canal d’accés ferroviari, recentment adjudicades. Que suposaran la intervenció de major envergadura de la ciutat dels últims vint anys. A més que transformaran el paisatge urbà, donant pas a un bulevard verd que cosirà el barris del sud.

El primer edil ha remarcat que :

“Construïm un futur millor en una ciutat de barris, pobles i places. Perquè els espais de la ciutat han de ser per a les persones que l’habiten i la viuen”.

Pel que fa als “reptes individuals i col·lectius que tenim per davant” en 2023. L’alcalde ha indicat que “en la nostra mà està continuar avançant totes i tots junts, de la mà”, i ha posat en relleu la tasca de la ciutadania, “perquè sou el cor d’una València que en l’any nou continuarà bategant amb més força que mai”.