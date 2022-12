València entrega per primera vegada els premis al mèrit cultural

L’Hemicicle ha acollit el lliurament de la primera edició dels premis al mèrit cultural “Ciutat de València”. Que han reconegut la trajectòria professional de l’actriu María Luisa Merlo, el director d’orquestra Gustavo Gimeno i el grup de rock Seguridad Social.

L’alcalde, Joan Ribó, acompanyat de la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha fet entrega de les distincions. Les quals posen punt final a l’absència d’un guardó creat pel govern municipal per homenatjar aquelles persones o col·lectius que s’han destacat per la seua contribució a qualsevol disciplina artística.

Els guardons al mèrit cultural no existien fins ara a la ciutat de València. Segons ha manifestat Ribó, “naixen amb una vocació clara de continuïtat”.

L’alcalde ha donat l’enhorabona a María Luisa Merlo, qui no ha pogut estar present en l’Hemicicle per motius de salut, Gustavo Gimeno i els integrants de Seguridad Social.

Els guardonats han coincidit a senyalar com a “un privilegi” rebre el premi de València, una ciutat molt especial per a ells.

Els premis al mèrit cultural “Ciutat de València” compten amb una dotació econòmica de 18.000 euros a repartir entre les persones distingides. Els quals també han rebut un trofeu realitzat per l’estudi valencià de disseny Lavernia i Cienfuegos.El qual representa una torxa com a símbol de la llum, la busca, la veritat, el coneixement i la cultura