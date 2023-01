València repara la coberta del CEIP Forn d’Alcedo

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Gestió de Recursos. Està efectuant treballs d’impermeabilització de la coberta del col·legi públic CEIP Forn d’Alcedo.

Els treballs de reparació compten amb un pressupost de 47.923,18 euros, IVA inclòs, i està previst que finalitzen d’ací a un mes.

La intervenció es fa sobre un edifici de certa antiguitat. Motiu pel qual, junt amb la seua exposició a les inclemències meteorològiques, es provocaven filtracions i nombroses goteres a l’interior del centre. Durant els episodis de pluges torrencials.

La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha lamentat que “l’educació pública mai ha estat una prioritat per al Partit Popular, tot i que en la ciutat de València tenim més d’un centenar de centres d’Educació Primària públics, alguns d’ells de més de 50 anys i que han estat deixats de la mà durant més de dos dècades de governs populars”, i ha defensat que “som nosaltres, des del govern de Joan Ribó, per a qui l’escola pública sí és prioritària, qui estem invertint recursos per oferir als ciutadans i ciutadanes un servici de qualitat i unes infraestructures escolars dignes”.