L’alcalde els rebrà a l’Ajuntament i els acompanyarà a la visita a les residències

A les 18.30 hores eixirà la cavalcada

Està previst un espectacle final amb música i focs artificial

Alzira ja està a punt per a rebre la visita més esperada de l’any. La del tres Reis de l’Orient, que, després d’un parèntesi, recuperen el seu tradicional recorregut en cavalcada. Per a saludar els xiquets i les xiquetes de la població i de la comarca en l’antesala de la Nit de Reis.

Este dijous 5 de gener, a partir de les 18.30 hores, passaran pels carrers d’Alzira dalt de les seues carrosses. Com cada any, abans de la cavalcada Ses Majestats. Acompanyades per les autoritats locals, visitaran l’asil, les residències municipals de major. Així com els menuts ingressats a la planta de pediatria de l’Hospital Universitari de La Ribera.

«La cavalcada de Reis és, potser, l’acte més multitudinari i emotiu que se celebra a la ciutat.

Per això, des de la Regidoria de Festes hem preparat amb molta cura i estima este esdeveniment. Després de dos anys en què la pandèmia en va impedir la celebració amb normalitat. També és motiu d’alegria que els reis puguen visitar els nostres majors i els xiquets hospitalitzats, ja que és un dia molt assenyalat. Convide tots els alzirenys i alzirenyes i els veïns de la comarca a participar amb il·lusió en la festa més important de l’any». Ha explicat el regidor de Festes, Xavi Pérez.

L’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, i el regidor Xavi Pérez seran els encarregats de rebre els reis a l’Ajuntamen. També d’acompanyar-los a les seues carrosses. Després, Ses Majestats començaran el seu recorregut pels carrers d’Alzira. Amb eixida des de Cristòfol Monterde amb Gabriela Mistral, a continuació carrer de Gandia, plaça d’Alacant, de Benito Pérez Galdós, plaça Major, Sants Patrons i acabarà el recorregut a la plaça del Regne.

En finalitzar la cavalcada, a la plaça del Regne hi haurà un espectacle de benvinguda dels Reis. Amb festa musical a càrrec d’Scura i final multicolor.

Finalment, l’alcalde i el regidor de Festes els lliuraran la clau de la ciutat perquè puguen accedir a tots els domicilis on criatures i famílies han demanat regals.

Patges Reials

Cal recordar que les xiquetes i els xiquets d’Alzira que encara no ho han fet, poden dipositar les seues cartes en les bústies custodiades pels patges de Ses Majestats. En la Casa de la Cultura, hui dilluns 2, dimarts 3 i dimecres 4 de gener de 2023, d’11.30 a 13.30 h i de 18 a 21 h.