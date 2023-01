Un equip de l’ONG Bombers pel món ha viatjat hui fins a Senegal. Per a realitzar formació en primers auxilis, reglament contra incendis i plans d’evacuació a població local.

L’expedició, que estarà a Senegal durant deu dies, realitzarà diversos tallers d’aprenentatge a la ciutat de Dakar. Amb col·laboració amb l’ONG Open Arms instal·lada allí. El gruix del projecte el realitzaran en la universitat de Zinguichor, al sud del Senegal.

En concret, han emprés el viatge el bombers de l’Ajuntament de València, Juan Carlos Teruel, María Dolz, Javi Porta i Teo Javaloyes. Així com els bombers forestals de la Generalitat, Manuel Ruiz i Pablo García; i la infermera de l’hospital La Fe, Rouse Morant.

El bomber forestal de la Generalitat, Pablo García, ha apuntat que aquest viatge sorgeix després d’una altra experiència satisfactòria solidària impulsada per Bombers pel món a Ucraïna.

La Societat Valenciana de Gestió Integral Serveis d’Emergències (SGISE) ha proporcionat tres motxilles completes de primers auxilis destinades a fins formatius, que es donaran quan acaben els tallers.

Per altra banda, l’ONG Bombers pel món està recaptant fons per a enviar a Ucraïna un camió de bombers i una ambulància per a actuar en primera línia de guerra.